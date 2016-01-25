Рост цены на бензин – 10%. Всё в пределах инфляции

Отвечая на соответствующий вопрос, чиновник заявил следующее: «В меру инфляции, не больше». Далее в ходе общения с журналистами чиновник заметил, что по его подсчетам размер инфляции по итогам 2016 года не превысит 10 процентов: «Надеемся, что будут не двузначные значения. Надеемся, до 10%», - сказал Дворкович.