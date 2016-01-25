Рост цены на бензин – 10%. Всё в пределах инфляции

Вопрос о росте цены на бензин в 2016 году прозвучал во время пресс-конференции с участием вице-премьера Аркадия Дворковича. Об этом пишет
Отвечая на соответствующий вопрос, чиновник заявил следующее: «В меру инфляции, не больше». Далее в ходе общения с журналистами чиновник заметил, что по его подсчетам размер инфляции по итогам 2016 года не превысит 10 процентов: «Надеемся, что будут не двузначные значения. Надеемся, до 10%», - сказал Дворкович.
Ранее о 10-процентном уровне инфляции говорил и заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин. Росстат подсчитал, что за новогодние праздники инфляционный уровень составил 0,3 процента, а в 2015 году за тот же период – 0,8 процента.