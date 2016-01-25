Город55
ГлавноеВсе новости

Рост цены на бензин – 10%. Всё в пределах инфляции

25 января 2016, 08:09
Заявление прозвучало в правительстве.

Вопрос о росте цены на бензин в 2016 году прозвучал во время пресс-конференции с участием вице-премьера Аркадия Дворковича. Об этом пишет ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, чиновник заявил следующее: «В меру инфляции, не больше». Далее в ходе общения с журналистами чиновник заметил, что по его подсчетам размер инфляции по итогам 2016 года не превысит 10 процентов: «Надеемся, что будут не двузначные значения. Надеемся, до 10%», - сказал Дворкович.

Ранее о 10-процентном уровне инфляции говорил и заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин. Росстат подсчитал, что за новогодние праздники инфляционный уровень составил 0,3 процента, а в 2015 году за тот же период – 0,8 процента.

#Новости#Главное#Бизнес#Авто#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31