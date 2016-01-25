Очередное нападение на таксиста в Омске – два выстрела в лицо

В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что накануне вечером в дежурный отдел полиции №11 гражданин сообщил о происшествии на улице Алтайской. По предварительным данным, водитель выехал на вызов на указанную улицу. Там у него произошел конфликт с клиентами, в ходе которого последние два раза выстрелили потерпевшему в лицо предположительно из пневматического пистолета. Гражданин обратился за медицинской помощью, после осмотра врачами отпущен.