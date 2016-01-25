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Очередное нападение на таксиста в Омске – два выстрела в лицо

25 января 2016, 10:10
Пассажиры с пистолетом.

В Центральном округе произошло нападение на таксиста с применением предположительно пневматического пистолета. Водитель, к счастью, серьезно не пострадал. По данному факту полицейские проводят проверку.

В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что накануне вечером в дежурный отдел полиции №11 гражданин сообщил о происшествии на улице Алтайской. По предварительным данным, водитель выехал на вызов на указанную улицу. Там у него произошел конфликт с клиентами, в ходе которого последние два раза выстрелили потерпевшему в лицо предположительно из пневматического пистолета. Гражданин обратился за медицинской помощью, после осмотра врачами отпущен.

Напомним, 23 января ночью двое мужчин напали на таксиста с целью хищения имущества. Омичи несколько раз ударили водителя ножом, от чего тот скончался. Тело злоумышленники спрятали в багажнике, затем отправились к озеру. Однако скрыть следы преступления подозреваемым не удалось.

Фото: иллюстрация

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