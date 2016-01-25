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Объект на орбите Земли спровоцирует начало Третьей мировой войны

25 января 2016, 08:44
Неопознанный космический аппарат.

Российские информагентства, ссылаясь на доклад сотрудника РАН Виталия Адушкина, публикуют информацию, связанную с реальной возможностью начала Третьей мировой войны.

Причиной военного конфликта глобального масштаба может стать один из объектов искусственного происхождения, относящийся к так называемому космическому мусору.


Это может быть обломок старого спутника или космического аппарата, фрагмент отработанной ступени ракеты и что-то подобное. Объект естественного происхождения может повредить функционирующий военный спутник, который передаст на Землю сигнал, что был поврежден неопознанным объектом.


Если учесть, что в разные периоды своей истории мир стоял на грани всемирного конфликта, то любой повод может спровоцировать непоправимые последствия. В настоящее время остановка в мире довольно напряженная, считает российский геофизик, академик РАН Виталий Адушкин.

В последнее время проблема космического мусора начинает всерьез беспокоить ученых разных стран. По данным ООН на орбите Земли скопилось около 300 тысяч объектов общей массой 5000 тонн. Лишь 5% из их числа – действующие спутники и другие космические аппараты.


Первый случай столкновения двух военных спутников, один из которых предположительно был космическим мусором, произошел в 2009 году. Над территорией РФ столкнулись американский спутник «Iridium 33» и российский «Космос-2251», отработавший свой функционал в 1995 году.

Столкновение произошло на скорости около 7470 м/с. Спутники разрушились полностью, образовав облако мелких осколков. Масса «Иридиума» составляла 600 килограмма, «Космос» весил больше – около одной тонны.

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