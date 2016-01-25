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Крупнейший в России производитель смартфонов прекратил свою работу

25 января 2016, 12:47
Один из лидеров по объемам продаж.

Популярная на российском рынке компания Explay прекратила выпуск мобильных устройств в 2016 году. Информация об этом была размещена на официальной странице бренда в социальной сети «В Контакте», сайт компании недоступен.

Слухи о том, что компания Explay может прекратить свою работу, начали появляться еще в ноябре прошлого года. Анонимные источники сообщали информацию о том, что российский производитель электронных устройств принимает мер по прекращению своей деятельности и распускает персонал.

Данная информация была опровергнута представителями компании. Пресс-служба ритейлера «Связного», имеющая общего акционера с компанией Explay, утверждала, что российский производитель электронных устройств не прекращает свою работу, а проходит процесс реструктуризации.

Информация о прекращении выпуска Explay мобильных устройств была размещена на официальной странице компании в социальной сети «В Контакте». Также не работает и сайт российского производителя.



Тем не менее, популярные модели смартфонов и планшетных компьютеров марки Explay еще можно найти в розничной продаже.

Бренд Explay был создан в 2004 году. С 2007 года приоритетным направлением являлось производство навигаторов, за короткий срок компании удалось стать лидером в данном сегменте.

В дальнейшем ассортимент продукции был увеличен, на рынке под брендом Explay стали выпускаться: планшетные компьютеры, смартфоны, мобильные телефоны, диктофоны, электронные книги, стереонаушники, фоторамки.

В 2011 году компанией была представлена новая линейка мобильных устройств, поддерживающих сразу три SIM-карты. По объемам продаж в 2012 и в 2013 годах в России Explay оказывался в четверке лидеров.


Фото: иллюстрация

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