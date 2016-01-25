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Франция и США заявили о снятии санкций с России

25 января 2016, 09:41
К лету 2016 года.

Санкции в отношении России, введенные из-за политики в отношении Украины, могут оказаться снятыми уже ближайшим летом, об этом сообщил Эммануэль Макрон, являющийся министром экономики Франции.

Макрон, выступая перед предпринимателями, заявил, что возможность снять санкции – это общая цель, которая разделяется французской стороной и к которая она стремится. Но к ее реализации можно приступить лишь после соблюдения условий минских соглашений, сообщает AFP.

Неделей ранее президент Франции Франсуа Олланд также отметил возможность снятия с России санкций, но для этого нужно предпринять еще усилия. Необходимо, чтобы украинской стороной была проведена конституционная реформа, что является одним из условий минских соглашений. Российской стороной, в свою очередь, должно быть оказано давление на востоке Украины для проведения там выборов.

В таком случае, по мнению главы Франции, можно будет осуществить переход к заключительному этапу, заключающемуся в восстановлении границы между российской и украинской сторонами, а также в снятии в отношении России европейских санкций.

Ранее в Давосе о перспективе отмены антироссийских санкций говорил американский госсекретарь Джон Керри, отметивший, что при законном и искреннем стремлении решить проблему, действуя совместно, уже в ближайшие месяцы можно реализовать минские соглашения и прийти к тому моменту, когда все санкции будут сняты.


Фото: telegraph.co.uk

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