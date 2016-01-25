Франция и США заявили о снятии санкций с России

Неделей ранее президент Франции Франсуа Олланд также отметил возможность снятия с России санкций, но для этого нужно предпринять еще усилия. Необходимо, чтобы украинской стороной была проведена конституционная реформа, что является одним из условий минских соглашений. Российской стороной, в свою очередь, должно быть оказано давление на востоке Украины для проведения там выборов.