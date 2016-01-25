Экстренная эвакуация в аэропорту Омска: двести человек на улице

В пресс-службе Омского ЛУ МВД России порталу Gorod55.ru сообщили, что эвакуация началась в 07:05. Из здания вывели 198 человек, пассажиров и рабочий персонал. Саперы и сотрудники ОМОН с собаками обследовали помещение и бесхозную сумку, ставшую причиной эвакуации – угрозы обнаружено не было. В 07:45 дали отбой. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов не было.