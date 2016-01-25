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Экстренная эвакуация в аэропорту Омска: двести человек на улице

25 января 2016, 11:14
В здании саперы и ОМОН.

Сегодня, 25 января, из аэропорта эвакуировали около двухсот человек из-за угрозы взрыва. Причиной экстренных действий стал кем-то забытый пакет с вещами.

В пресс-службе Омского ЛУ МВД России порталу Gorod55.ru сообщили, что эвакуация началась в 07:05. Из здания вывели 198 человек, пассажиров и рабочий персонал. Саперы и сотрудники ОМОН с собаками обследовали помещение и бесхозную сумку, ставшую причиной эвакуации – угрозы обнаружено не было. В 07:45 дали отбой. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов не было.


Фото: архив портала Gorod55.ru

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