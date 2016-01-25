Допрос обвиняемых в убийстве омского таксиста: не делал музыку громче

Полицейские опубликовали видеозапись допроса двух подозреваемы в убийстве омского таксиста. Мужчины дают отличные друг от друга показания. Одно ясно – причин для совершения тяжкого преступления не было.
Причиной убийства, по их словам, стало нежелание таксиста сделать музыку громче и остановиться у магазина. Показания фигурантов сильно разнятся. Первый утверждает, что водитель после нанесенного удара ножом пошел в сторону ограды, там другой ударил 23-летнего парня еще два раза. Затем подозреваемые подрались, а когда пришли в себя, заметили, что водитель уже лежал мертвым на крыльце. Второй же клянется, что не убивал и не видел, как это делает сообщник, передает
Расследование продолжается. Задержанным изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. В социальных сетях сообщатся, что у погибшего таксиста осталась беременная жена. Недавно пара сыграла свадьбу. Пользователи объявили сбор средств в помощь родным убитого мужчины. Прощание с ним состоится завтра, 26 января.
Фото: скриншот из видео