Допрос обвиняемых в убийстве омского таксиста: не делал музыку громче

Причиной убийства, по их словам, стало нежелание таксиста сделать музыку громче и остановиться у магазина. Показания фигурантов сильно разнятся. Первый утверждает, что водитель после нанесенного удара ножом пошел в сторону ограды, там другой ударил 23-летнего парня еще два раза. Затем подозреваемые подрались, а когда пришли в себя, заметили, что водитель уже лежал мертвым на крыльце. Второй же клянется, что не убивал и не видел, как это делает сообщник, передает «12 канал» .