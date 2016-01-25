Балерина из Украины получила Оскар как лучшая порноактриса 18+

С тем пор имеющая украинские корни Абелла Дэнджер работает с ведущими студиями в порноидустрии, добившись в этом году заслуженного признания. При этом отмечается, что балет 21-летней актрисой не заброшен, в свободное время она продолжает уделять время танцам.