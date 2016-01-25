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Балерина из Украины получила Оскар как лучшая порноактриса 18+

25 января 2016, 20:27
Признание таланта.

Накануне в Лас-Вегасе прошла церемония вручения главных наград в сфере киноиндустрии для взрослых.

Премия AVN Awards, более известная в мире как «порно-Оскар», вручалась на церемонии, прошедшей завершившемся уик-энде. Подведены итоги завершившегося 2015 года, названы лучшие фильмы, а также лучшие актеры кинофильмов категории «18+».

В завершившейся церемонии награду получила 21-летняя Абелла Дэнджер (Abella Danger), которая имеет украинские корни. Абелла одержала победу в номинации «Лучшая новая звездочка» (Best New Starlet), которая присуждается молодым актрисам, признанным главном открытием года.



Согласно биографии Дэнджер, размещенной на одном из сайтов для взрослых, девушка родилась в 1995 году в Майами в семье украинских выходцев, придерживающихся иудейского исповедания. В детстве будущая актриса взрослого кино занималась в школе балета, но в дальнейшем Абелла решила сменить поприще, дебютировав в порнофильме в 18 лет.

С тем пор имеющая украинские корни Абелла Дэнджер работает с ведущими студиями в порноидустрии, добившись в этом году заслуженного признания. При этом отмечается, что балет 21-летней актрисой не заброшен, в свободное время она продолжает уделять время танцам.

Церемония «порно-Оскара» включает в себя большое количество номинаций. Например, есть награды за лучшие кинопародии и комедии в жанре «18+», в которых одержали победы блокбастер «Бэтмен против Супермэна» и XXX-пародия на Питер Пэна. Актрисой года была признана Райли Рид, актером года – Мик Брю.


Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: twitter.com

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