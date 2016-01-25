Авангард заканчивает сезон. Выступление Соботки за новую команду

Сегодня ХК «Авангард» матчем с челябинским «Трактором» начнет свою трехматчевую домашнюю серию. В нынешнем сезоне команды встречались друг с другом в начале чемпионата, в предыдущей встрече «ястребы» добились минимальной побед со счетом 1:2.
В общей сложности «Авангард» и «Трактор» в рамках чемпионатов КХЛ провели между собой 29 встреч, 17 победы в активе у наших хоккеистов, 12 на счету у дружины из Челябинска. На данный момент «ястребы» продолжают уверенно лидировать на Востоке, челябинские хоккеисты идут на 10 позиции, для попадания в плей-офф терять очки им нельзя.
Прямую трансляцию матча между «Авангардом» и «Трактором» с «Арены Омск» любители хоккея смогут увидеть в 19:00 по омскому времени в эфире «12 канала».
В рамках регулярного сезона КХЛ, до начала серии плей-офф, омскому «Авангарду» осталось провести семь встреч, пять из которых пройдут на домашней арене.
Стоит отметить, что на прошедшем в субботу Матче звезд КХЛ выступал чешский форвард «ястребов» Владимир Соботка, впервые получивший подобное приглашение. Помимо этого, в рамках мастер-шоу наш нападающий принял участие в конкурсе «Атака сходу» и стал одним из лучших, реализовав наряду с Умарком и Доусом три попытки взятия ворот из трех.
Также Соботка принимал участие в конкурсе на самый эффектный буллит. Форвард «ястребов» попытался клюшкой для лакросса закинуть шайбу в ворота, но снаряд поднять не удалось. В данном соревновании победу одержал Умарк, вышедший на рандеву с вратарем с горящей клюшкой в руках, вышло, действительно, эффектно.
Матч закончился со счетом 28:23 в пользу звезд Запада, но в подобных мероприятиях главное не результат на табло, а позитивный заряд для любителей хоккея и самих спортсменов.
Фото: hawk.ru