Авангард заканчивает сезон. Выступление Соботки за новую команду

В общей сложности «Авангард» и «Трактор» в рамках чемпионатов КХЛ провели между собой 29 встреч, 17 победы в активе у наших хоккеистов, 12 на счету у дружины из Челябинска. На данный момент «ястребы» продолжают уверенно лидировать на Востоке, челябинские хоккеисты идут на 10 позиции, для попадания в плей-офф терять очки им нельзя.