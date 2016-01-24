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Пик кризиса для российской экономики впереди – Кудрин

24 января 2016, 12:45
2016-й год будет сложным.

Расслабляться пока рано. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин сделал неутешительный прогноз, связанный с 2016 годом. Для экономики нашей страны это будет время серьезных испытаний и больших рисков. Пик кризиса еще впереди – заявил Кудрин на панельной дискуссии Давосского форума, сообщает «RNS».

«2016 год несет риски, но у нас, я присоединяюсь к другим, есть возможности. Конечно, ни помощники президента, ни я не предполагали, что будет такой обвал цен на нефть, пик кризиса еще впереди. Пик, имеется в виду, падение ВВП, то есть мы будем еще на более низкой планке ВВП. Будут снижаться инвестиции, которые есть задел будущего, но может этот задел будет маленьким или несерьезным», - заявил Кудрин.

Экс-министр также обеспокоен снижением реальных доходов населения и жизненного уровня. Граждане станут меньше покупать, снизится спрос, который тоже мог быть драйвером. Год будет сложным, - резюмировал Кудрин.


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