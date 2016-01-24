Пик кризиса для российской экономики впереди – Кудрин

«2016 год несет риски, но у нас, я присоединяюсь к другим, есть возможности. Конечно, ни помощники президента, ни я не предполагали, что будет такой обвал цен на нефть, пик кризиса еще впереди. Пик, имеется в виду, падение ВВП, то есть мы будем еще на более низкой планке ВВП. Будут снижаться инвестиции, которые есть задел будущего, но может этот задел будет маленьким или несерьезным», - заявил Кудрин.