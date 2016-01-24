Нападение на таксиста в Омске: труп в багажнике, задержание у озера

Далее один из молодых людей взял дома нож с целью хищения имущества водителя такси. Мать пыталась его отговорить, но тщетно – подозреваемый и его товарищ нанесли множество ранений таксисту, положили его в багажник и поехали к озеру с целью скрыть следы преступления, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Сообщение в полицию поступило от матери одного из подозреваемых.