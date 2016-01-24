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Нападение на таксиста в Омске: труп в багажнике, задержание у озера

24 января 2016, 16:09
Смертельный вызов.

В Омске сотрудники полиции по горячим следам задержали двух подозреваемых в убийстве таксиста.

Накануне в субботу, 23 января, около 12 часов ночи, в багажнике а/м «Renault Logan» у озера Чередовое в Ленинском округе сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

В результате следственных и оперативно-розыскных действий задержаны двое подозреваемых – ранее дважды судимый 25-летний омич и его 23-летний друг.

По версии следствия подозреваемые вызвали в вечернее время такси и на нем приехали из Старого Кировска на улицу Калюжина в Ленинском округе, где находился дом одного из подозреваемых.

Далее один из молодых людей взял дома нож с целью хищения имущества водителя такси. Мать пыталась его отговорить, но тщетно – подозреваемый и его товарищ нанесли множество ранений таксисту, положили его в багажник и поехали к озеру с целью скрыть следы преступления, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Сообщение в полицию поступило от матери одного из подозреваемых.

В настоящее время продолжается расследование, проводятся осмотры места происшествия, изымаются вещественные доказательства. Задержанных в ближайшее время ожидает заключение под стражу.


По материалам пресс-служб Следственного управления СК РФ по Омской области и УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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