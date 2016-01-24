На лыжах за джипом: ребята устроили гонки по улицам - видео

США переживают «бурю столетия». Именно так охарактеризовала американская пресса то, что сейчас на восточном побережье этой страны. Сильнейшие снегопады, парализовано движение транспорта, не работают аэропорты. Коммунальные службы не справляются с расчисткой снега.
Поступают сообщения о многочисленных жертвах среди населения. Зарегистрированы уже два десятка погибших. На дорогах происходят многочисленные аварии из-за снежных заносов и гололеда.
В Вашингтоне и Нью-Йорке практически остановился весь транспорт. Американцы, непривычные к пешим передвижениям жалуются, что до магазинов приходится добираться пешком.
В Нью-Йорке мэр города на неопределенный срок ввел запрет на передвижение. На улицах разрешено появляться только машинам коммунальных служб, снегоуборщикам и полиции.
Однако некоторые жители Нью-Йорка умудряются видеть в «буре столетия» свои плюсы. Они вовсю развлекаются, катаясь по полупустым магистралям на лыжах и сноубордах за автомобилями.
Кстати, не советуем повторять подобное. Недавно
Всего «буря столетия» охватила 11 американских штатов. Местами глубина выпавшего снежного покрова достигла 80 сантиметров. Некоторые всерьез опасаются, что на восточном побережье США начался Ледниковый период.