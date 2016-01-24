На лыжах за джипом: ребята устроили гонки по улицам - видео

США переживают «бурю столетия». Именно так охарактеризовала американская пресса то, что сейчас на восточном побережье этой страны. Сильнейшие снегопады, парализовано движение транспорта, не работают аэропорты. Коммунальные службы не справляются с расчисткой снега.