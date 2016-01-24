Мэрия советует омичам ходить в парках с палками

Недавно прошел один из первых открытых уроков, которой проводился в средней школе №34. Организатором мероприятия является Юлия Стюф, отметившая, что современным школьникам необходимо получение более серьезной физической активности, но подавляющая часть современных видов спорта требует изрядной подготовки, похвастать которой могут далеко не все, сообщает пресс-служба мэрии города Омска.