Мэрия советует омичам ходить в парках с палками

Региональной общественной организацией «Омский областной финно-угорский культурный центр» проводятся открытые уроки по финской ходьбе с палками.
Недавно прошел один из первых открытых уроков, которой проводился в средней школе №34. Организатором мероприятия является Юлия Стюф, отметившая, что современным школьникам необходимо получение более серьезной физической активности, но подавляющая часть современных видов спорта требует изрядной подготовки, похвастать которой могут далеко не все, сообщает пресс-служба мэрии города Омска.
В данном случае удачным решением является использование техники ходьбы с финскими палками, которая позволяет задействовать около 90% всех мышц тела. Данное упражнение подходит для людей различных возрастов, с разным уровнем физической подготовки.
Проекты финно-угорского культурного центра направлены на популяризацию финской ходьбы. В 2015 году организацией осуществлялось активное привлечение омичей к занятию данным видом спорта, также был проведен ряд мероприятий в общеобразовательных учреждениях.
Помимо этого, опытным тренерским составом финно-угорского центра в омских парках проводятся мастер-классы по обучению правильной технике хождения с палками.