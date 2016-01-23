В ночном клубе девушки разделись догола за 500 рублей 18+

Напомним, в октябре 2015 года в сети Интернет активно обсуждали видео, снятое в одном из ночных клубов Миасса. Две девушки из числа посетителей клуба решили поучаствовать в конкурсе на раздевание, приз в котором был 500 рублей.
В социальных сетях многих возмутила ситуация в принципе. Негодование было направлено и в адрес организаторов, и в адрес девушек-участниц. Критике подвергся и автор ролика. Его потребовали привлечь за распространение порнографии, так как одна из девушек-участниц предположительно была несовершеннолетней.
Как сообщил накануне в пятницу сайт «Миасский рабочий», правоохранители провели проверку скандального видео и не нашли оснований в возбуждении дела. Состав преступления выявлен не был:
«Оснований для возбуждения дела следственные органы не нашли. Например, как такового использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов не было, так как видео снимал очевидец, а не организатор»