Город55
ГлавноеВсе новости

В ночном клубе девушки разделись догола за 500 рублей 18+

23 января 2016, 10:15
Скандальный ролик проверили на порнографию.

Напомним, в октябре 2015 года в сети Интернет активно обсуждали видео, снятое в одном из ночных клубов Миасса. Две девушки из числа посетителей клуба решили поучаствовать в конкурсе на раздевание, приз в котором был 500 рублей.

В социальных сетях многих возмутила ситуация в принципе. Негодование было направлено и в адрес организаторов, и в адрес девушек-участниц. Критике подвергся и автор ролика. Его потребовали привлечь за распространение порнографии, так как одна из девушек-участниц предположительно была несовершеннолетней.


Как сообщил накануне в пятницу сайт «Миасский рабочий», правоохранители провели проверку скандального видео и не нашли оснований в возбуждении дела. Состав преступления выявлен не был:

«Оснований для возбуждения дела следственные органы не нашли. Например, как такового использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов не было, так как видео снимал очевидец, а не организатор»


#Новости#Афиша#18+#Отдых#Культура#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20