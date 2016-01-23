В ночном клубе девушки разделись догола за 500 рублей 18+

В социальных сетях многих возмутила ситуация в принципе. Негодование было направлено и в адрес организаторов, и в адрес девушек-участниц. Критике подвергся и автор ролика. Его потребовали привлечь за распространение порнографии, так как одна из девушек-участниц предположительно была несовершеннолетней.