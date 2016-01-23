Спасение ребенка в Омске: как сотрудники ДПС искали маму, видео

21 января вечером экипаж ДПС во время патрулирования обратил внимания на женщину с ребенком на обочине. Мальчик был чем-то очень расстроен, а прохожая объяснила, что он потерялся и нужна помощь.
Ребенка посадили в патрульную машину на переднее сидение, чтоб он быстрее согрелся, и разузнали, как всё было.
Мальчик смог вспомнить имя мамы, но больше ничем патрульным помочь не смог. Адрес по базе найти не получилось. Сотрудники полиции начали патрулировать близлежащие улицы в надежде, что малыш вспомнит свой дом визуально. Так и произошло.
Ребенок узнал многоэтажку, а затем и подъезд. Его мама, как оказалось, была не менее встревожена, чем он, и уже собиралась идти на поиски самостоятельно.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области