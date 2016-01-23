Омичи летят в космос

Теперь любой желающий в Омске может совершить космическое путешествие в самом центре нашего города. 22 января в здании ОмГПУ на улице Партизанкой, 4-а открылся новый омский планетарий. Об этом сообщает пресс-служба этой организации.
Планетарий является совместным проектом руководства ОмГПУ и омских астрономов. Его открытие направлено на достижение сразу нескольких целей – образовательной (для студентов и школьников) и научно-познавательной (для всех желающих).
Команду планетария возглавляет известный омский астроном Владимир Крупко. Ректор ОмГПУ Олег Волох на церемонии открытия отметил, что новый планетарий это подарок от педагогов городу на 300-летний юбилей.
Сердцем планетария является аппарат марки ZKP-1 знаменитой немецкой фирмы Carl Zeiss Jena, проецирующий на купол карту ночного звездного неба, содержащей 5600 звезд, Луну и планеты Солнечной системы.
Руководство ОмГПУ выделило под установку аппарата помещение на четвертом этаже корпуса на улице Партизанской, 4-а. В помещении после ремонта смонтирован купол высотой 4 и диаметром 6 метров.
Аппарат фирмы Carl Zeiss Jena лишь первый шаг в оборудовании Планетария. В планах Владимира Крупко – создание на базе ОмГПУ гибридного планетария. Для этого необходимо приобрести цифровой купольный проектор. И здесь не обойтись без помощи всех омичей. Стоимость цифрового проектора 300 тысяч рублей. Для сбора средств на сайте Boomstarter будет запущен краудфандинговый проект.
Кроме этого, команда планетария планирует уже весной 2016 года начать ремонт обсерватории планетария и реконструкцию площадки, с которой омичи смогут наблюдать звездное небо через телескопы.
Во время церемонии открытия планетария, прошедшей 22 января в пятницу, все желающие смогли пофотографировать Омск с крыши корпуса ОмГПУ, где и расположена наблюдательная площадка.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: пресс-служба планетария