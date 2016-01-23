Омичи летят в космос

Аппарат фирмы Carl Zeiss Jena лишь первый шаг в оборудовании Планетария. В планах Владимира Крупко – создание на базе ОмГПУ гибридного планетария. Для этого необходимо приобрести цифровой купольный проектор. И здесь не обойтись без помощи всех омичей. Стоимость цифрового проектора 300 тысяч рублей. Для сбора средств на сайте Boomstarter будет запущен краудфандинговый проект.



Кроме этого, команда планетария планирует уже весной 2016 года начать ремонт обсерватории планетария и реконструкцию площадки, с которой омичи смогут наблюдать звездное небо через телескопы.