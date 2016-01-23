Бронированный Тигр протаранил Газель: погибших – 3, пострадавших – 20

Серьезная дорожно-транспортная авария произошла 23 января на федеральной трассе «Кавказ». Бронированный «Тигр» УФСИН России по Республике Дагестан столкнулся с микроавтобусом ГАЗ 27033 «Газель». Об этом сообщается на сайте 05.fsin.su.
Согласно первоначальной информации, ДТП произошло из-за третьего автомобиля – «ВАЗ», выехав на встречную полосу, создал помеху бронированному автомобилю «Тигр». После тарана «Газели», броневик вылетел в кювет.
Сообщается, что три человека (гражданские) погибли, еще 12 пассажиров «Газели» получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, пострадали восемь человек, сотрудников УФСИН, находившихся в «Тигре». Все доставлены в больницу. Проводится проверка. На месте происшествия работает следственная группа.
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