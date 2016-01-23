Бронированный Тигр протаранил Газель: погибших – 3, пострадавших – 20





Сообщается, что три человека (гражданские) погибли, еще 12 пассажиров «Газели» получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, пострадали восемь человек, сотрудников УФСИН, находившихся в «Тигре». Все доставлены в больницу. Проводится проверка. На месте происшествия работает следственная группа.