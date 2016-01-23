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18-летний водитель устроил тройное ДТП в Омске

23 января 2016, 12:34
Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции 23 января около 7 утра.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель а/м «Лада Приора» ехал по улице 24-я Северная в сторону улицы Герцена. В районе дома номер № 172В молодой человек не выдержал боковой интервал и столкнулся с другим автомобилем «Лада Приора», который ехал в попутном направлении справа. Затем первый автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся там с «Тойотой».

После столкновения медицинская помощь потребовалась пассажирке 1985 г.р. «Лады», которая выехала на встречную полосу. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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