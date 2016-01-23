18-летний водитель устроил тройное ДТП в Омске

Предварительно установлено, что 18-летний водитель а/м «Лада Приора» ехал по улице 24-я Северная в сторону улицы Герцена. В районе дома номер № 172В молодой человек не выдержал боковой интервал и столкнулся с другим автомобилем «Лада Приора», который ехал в попутном направлении справа. Затем первый автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся там с «Тойотой».