Войска ВВС юга РФ приведены в состояние высшей степени боеготовности

Пресс-служба минобороны России сообщает о приведении в состояние высшей степени боевой готовности авиационных соединений Южного военного округа (ЮВО).
Речь идет о начале внезапной проверки боеготовности частей, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях. Руководство учениями осуществляет командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктор Севостьянов.
В проверке участвуют около 1000 военнослужащих, 40 единиц авиатехники, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР.
Войска отработают задачи перевода в состояние высшей степени боевой готовности, ведение воздушной разведки, нанесение бомбовых ударов по наземным объектам. Планируется совершить более 20 самолетовылетов, нанести порядка 20 ударов осколочно-фугасными авиационными бомбами ОФАБ.
Фото: mil.ru