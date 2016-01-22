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Войска ВВС юга РФ приведены в состояние высшей степени боеготовности

22 января 2016, 09:15
Бомбардировщики, истребители-бомбардировщики и самолеты-разведчики

Пресс-служба минобороны России сообщает о приведении в состояние высшей степени боевой готовности авиационных соединений Южного военного округа (ЮВО).

Речь идет о начале внезапной проверки боеготовности частей, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях. Руководство учениями осуществляет командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктор Севостьянов.

В проверке участвуют около 1000 военнослужащих, 40 единиц авиатехники, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР.

Войска отработают задачи перевода в состояние высшей степени боевой готовности, ведение воздушной разведки, нанесение бомбовых ударов по наземным объектам. Планируется совершить более 20 самолетовылетов, нанести порядка 20 ударов осколочно-фугасными авиационными бомбами ОФАБ.


Фото: mil.ru

#Новости#Оружие#Технологии#Общество
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