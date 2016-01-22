В центре Омска появится 3-этажный ресторан с парковкой

Участники заседания задались вопросом о парковочных местах. На одной из встреч два года назад было озвучено, что предусматривается размещение парковок на крыше ресторана. Сейчас, по словам проектировщика, согласован вариант переноса мест под машины на улицу Булатова, 68, то есть на 200 метров от заведения.