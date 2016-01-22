В центре Омска появится 3-этажный ресторан с парковкой

В департаменте архитектуры и градостроительства депутаты, архитекторы и бизнесмены рассмотрели внесение изменений в проект планировки центральной части города в границах улиц Фрунзе, Тарской и Герцена. На участке вместо жилой постройки может появиться ресторан.
На улице Тарской по проекту планировки должен был располагаться многоэтажный жилой дом, однако для него не были бы соблюдены нормативы. Поэтому для снижения нагрузки на указанный район заказчик предложил поменять зону многоэтажной жилой застройки на общественно-деловую. Если изменения будут внесены, то собственник планирует построить трехэтажный ресторан. По словам проектировщика уже получена положительная экспертиза, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Участники заседания задались вопросом о парковочных местах. На одной из встреч два года назад было озвучено, что предусматривается размещение парковок на крыше ресторана. Сейчас, по словам проектировщика, согласован вариант переноса мест под машины на улицу Булатова, 68, то есть на 200 метров от заведения.
Архитектор Никита Шалмин предложил под эти цели использовать соседний участок, на котором располагается ветхое аварийное жилье. Он рекомендовал после сноса зданий перенести землю в общественно-деловую зону. Для получения участка необходимо участвовать в торгах.
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