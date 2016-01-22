Терминаторов больше не будет, Шварценеггер остался без работы

Компанией Paramount Pictures было принято решение о прекращении выпуска фильмов о «Терминаторе». Ожидалось, что новая картина выйдет в прокат в мае 2017 года, но выпуск киноленты отложен на неопределенный срок, сообщает издание
Картина с рабочим названием «Терминатор 2» должна была стать продолжение фильма «Терминатор: Генезис», который вышел на экраны в 2015 году, показав в прокате достаточно невыразительные результаты для блокбастера, собрав 89 миллионом долларов в США и 440 миллионов в мире.
Дата премьеры фильма «Терминатор 2» компанией Paramount Pictures была отдана «Спасателям Малибу» — картина, которая основана на одноименном популярном сериале 1990-х годов.
Франшиза «Терминатор» рассказывает о войне людей с сетью управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет», поработившей человечество. Картины этой серии собрали более 1,4 миллиарда долларов в мировом прокате. Первая лента Джеймса Кэмерона снималась еще в 1984 году. Всего вышло уже пять кинофильмов, в четырех из которых главные роли исполнял Арнольд Шварценеггер.
По некоторым данным в 2019 году права на франшизу вернутся к Джеймсу Кэмерону, который не исключил варианта ее возобновления.
Фото: www.instagram.com/schwarzenegger/