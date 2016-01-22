Терминаторов больше не будет, Шварценеггер остался без работы

Франшиза «Терминатор» рассказывает о войне людей с сетью управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет», поработившей человечество. Картины этой серии собрали более 1,4 миллиарда долларов в мировом прокате. Первая лента Джеймса Кэмерона снималась еще в 1984 году. Всего вышло уже пять кинофильмов, в четырех из которых главные роли исполнял Арнольд Шварценеггер.