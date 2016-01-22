При пожаре в пятиэтажке в Омска погибла женщина

Накануне, в 19:10 граждане сообщили о возгорании в пятиэтажном доме на улице Петра Осминина. Очагом стала двухкомнатная квартира на последнем этаже. На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось плотное задымление в помещении. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 10 жильцов, включая одного ребенка. Затем звено газодымозащитной службы спасло двух человек. Пожар локализовали в 19:20, ликвидировали в 19:31. К тушению привлекались 11 человек и 3 единицы техники. Также на месте работало два звена газодымозащитной службы.