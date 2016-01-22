Город55
ГлавноеВсе новости

При пожаре в пятиэтажке в Омска погибла женщина

22 января 2016, 11:50
На месте 11 спасателей и три машины.

В Октябрьском округе Омска произошел пожар в многоквартирном доме. Жители эвакуировались самостоятельно, однако двух женщин пришлось спасать прибывшим сотрудникам МЧС. Одна из них погибла.

Накануне, в 19:10 граждане сообщили о возгорании в пятиэтажном доме на улице Петра Осминина. Очагом стала двухкомнатная квартира на последнем этаже. На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось плотное задымление в помещении. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 10 жильцов, включая одного ребенка. Затем звено газодымозащитной службы спасло двух человек. Пожар локализовали в 19:20, ликвидировали в 19:31. К тушению привлекались 11 человек и 3 единицы техники. Также на месте работало два звена газодымозащитной службы.

В результате огнем повреждена внутренняя отделка комнаты, мебель и вещи на площади 10 квадратных метров, закопчены стены и потолок на всей площади. Условиями развития пожара стало позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану. Причина и материальный ущерб устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что из квартиры эвакуировали двух женщин, одной из них оказалась хозяйка помещения. В результате происшествия она скончалась.

Верхнее фото: vk.com/mchsomsk55

Фото в тексте: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20