При пожаре в пятиэтажке в Омска погибла женщина

В Октябрьском округе Омска произошел пожар в многоквартирном доме. Жители эвакуировались самостоятельно, однако двух женщин пришлось спасать прибывшим сотрудникам МЧС. Одна из них погибла.
Накануне, в 19:10 граждане сообщили о возгорании в пятиэтажном доме на улице Петра Осминина. Очагом стала двухкомнатная квартира на последнем этаже. На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось плотное задымление в помещении. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 10 жильцов, включая одного ребенка. Затем звено газодымозащитной службы спасло двух человек. Пожар локализовали в 19:20, ликвидировали в 19:31. К тушению привлекались 11 человек и 3 единицы техники. Также на месте работало два звена газодымозащитной службы.
В результате огнем повреждена внутренняя отделка комнаты, мебель и вещи на площади 10 квадратных метров, закопчены стены и потолок на всей площади. Условиями развития пожара стало позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану. Причина и материальный ущерб устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что из квартиры эвакуировали двух женщин, одной из них оказалась хозяйка помещения. В результате происшествия она скончалась.
Верхнее фото: vk.com/mchsomsk55
Фото в тексте: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области