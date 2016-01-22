Переворот маршрутки в Омске: поперек дороги, движение перекрыто

В районе дома №31 водитель не справился с управлением, и маршрутка перевернулась на левую сторону. В момент происшествия в салоне находилось шесть человек. Двум пассажирам – женщинам 1955 и 1966 гг.р., а также водителю, потребовалась медицинская помощь. Проводится проверка.

