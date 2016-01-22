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Переворот маршрутки в Омске: поперек дороги, движение перекрыто

22 января 2016, 21:51
Сообщают очевидцы.

В социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска.

На улице 3-й Разъезд перевернулся маршрутный микроавтобус, следующий рейсом №72.

Фотографии опубликованы на странице https://vk.com/dtpomskru.

По предварительной информации, в салоне маршрутки находилось восемь пассажиров. Некоторые из них получили травмы.

Очевидцы также сообщают об опасной дорожной обстановке на данном участке. Глубокая колея, снег, высокие сугробы на обочине.

Отметка на карте Яндекс:



Пресс-служба ГИБДД УМВД России по Омской области сообщает следующее:

Информация о происшествии на улице 3-й Разъезд поступила в дежурную часть 22 января около половину девятого вечера. Предварительно установлено, что водитель маршрутного автомобиля «Форд-Транзит», мужчина 1969 г.р., двигался в сторону улицы 20 лет РККА.

В районе дома №31 водитель не справился с управлением, и маршрутка перевернулась на левую сторону. В момент происшествия в салоне находилось шесть человек. Двум пассажирам – женщинам 1955 и 1966 гг.р., а также водителю, потребовалась медицинская помощь. Проводится проверка.

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