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Он заложил атомную бомбу под Россию. Выступление Путина

22 января 2016, 08:44
Разрушение государства.

Накануне исполнилось 92 лет со дня смерти «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина. Во время заседания совета по науке и образованию Владимир Путин подверг критике результаты деятельности вождя и организатора Октябрьской революции 1917 года. Политическая активность Ленина разрушила историческую Россию около 100 лет назад. Об этом пишет «РГ»

Дискуссию начал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, процитировавший фрагмент поэмы Бориса Пастернака «Высокая болезнь», где говорилось о Ленине следующее: «Он управлял теченьем мысли и только потому – страной». Далее Ковальчук посчитал, что в науке надо найти «такие организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях».


На это Путин заявил, что «Управлять течением мысли - это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича»

Мысль Ленина в итоге привела к развалу СССР. «Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там», - заявил президент РФ.



#Новости#События#Политика
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