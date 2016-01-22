Он заложил атомную бомбу под Россию. Выступление Путина

Накануне исполнилось 92 лет со дня смерти «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина. Во время заседания совета по науке и образованию Владимир Путин подверг критике результаты деятельности вождя и организатора Октябрьской революции 1917 года. Политическая активность Ленина разрушила историческую Россию около 100 лет назад. Об этом пишет «
Дискуссию начал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, процитировавший фрагмент поэмы Бориса Пастернака «Высокая болезнь», где говорилось о Ленине следующее: «Он управлял теченьем мысли и только потому – страной». Далее Ковальчук посчитал, что в науке надо найти «такие организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях».
На это Путин заявил, что «Управлять течением мысли - это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича»
Мысль Ленина в итоге привела к развалу СССР. «Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там», - заявил президент РФ.