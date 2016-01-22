Он заложил атомную бомбу под Россию. Выступление Путина

Мысль Ленина в итоге привела к развалу СССР. «Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там», - заявил президент РФ.