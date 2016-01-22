Омский отопительный сезон под угрозой срыва – осталось мало топлива

Омский суд обязал теплоснабжающую организацию обеспечить котельные в Павлоградском районе нормативным запасом топлива. Дело в том, что его может не хватить для отопления жилых помещений.
Прокуратура Павлоградского района во время проверки выявила нарушения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве при проведении отопительного сезона. Установлено, что котельные ООО «Теплосервис», которые поставляю тепло в дома жителей района, не обеспечены достаточным эксплуатационным запасом топлива.
Нормативный запас необходим для стабильной работы котельных и плановой выработки тепла в случае введения ограничений поставок основного вида топлива. Его отсутствие может стать причиной прекращения подачи отопления населению, а это повлечет за собой возникновение ЧС.
Для предупреждения срыва отопительного сезона прокурор направил в суд иск с требованием обязать компанию обеспечить нормативный запас топлива. Павлоградский районный суд Омской области удовлетворил исковые требования. Решение в законную силу пока не вступило.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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