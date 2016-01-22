Омск: полиция, нарушая ПДД, выехала на встречку, чтобы спасти человека

Накануне очевидец прислал в редакцию телеканала «Антенна-7» видео, на котором экипаж ППС выехал на встречную полосу и остановился у торгового павильона. При этом у машины не работала сирена и проблесковые маячки. Гражданин предположил, что правоохранители грубо нарушили правила, чтобы подкрепиться или купить что-нибудь.
Случай попал на камеру водителя, двигавшегося по проспекту Комарова. Омич отправил материал на телеканал. Оказалось, что машина ехала на вызов. В полицию обратилась продавец киоска с сообщением о том, что двое мужчин угрожают ей расправой и требуют продать алкоголь в ночное время, передает
Экипаж ППС сразу же выехал на место, но когда они прибыли, продавец сообщила, что агрессивные «покупатели» ушли, узнав, что в правоохранительных органах уже в курсе ситуации. Также предварительно установлено, что противоправных действий в отношении женщины не совершалось.
Полицейские нарушили ПДД, чтобы проехать по кратчайшему пути и успеть на помощь. Маневр они совершили, убедившись, что их действия не спровоцируют ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Сам очевидец утверждает, что обращался в МВД после увиденного. Его уверили, что примут меры. На следующий день автор видео позвонил снова – ему ответили, что жалоб не поступало.
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