Омск: полиция, нарушая ПДД, выехала на встречку, чтобы спасти человека

Случай попал на камеру водителя, двигавшегося по проспекту Комарова. Омич отправил материал на телеканал. Оказалось, что машина ехала на вызов. В полицию обратилась продавец киоска с сообщением о том, что двое мужчин угрожают ей расправой и требуют продать алкоголь в ночное время, передает «Антенна-7» .