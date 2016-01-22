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Омича поймали с бутылкой на улице – грозит 8 лет тюрьмы

22 января 2016, 19:05
Необдуманный поступок.

Перед Новым годом сотрудники полиции задержали на улице гражданина с бутылкой пива. Омич мог заплатить штраф в 500 рублей, но вместо этого решил дать взятку на сумму 2000 рублей. Теперь нарушителю грозит тюрьма.

Следователи завершили уголовное расследование в отношении 34-летнего Евгения Иванова, обвиняемого в совершении преступления по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий».

По данным следствия, 24 декабря прошлого года в Омске сотрудники ППС задержали гражданина за распитие пива на улице. Уже в отделении мужчина пытался дать взятку в размере двух тысяч рублей правоохранителям, чтобы те не составляли административный протокол по статье «распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных законом». За правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Впоследствии обвиняемый раскаялся в содеянном. Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд. Уголовным кодексом за данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа размером от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области

Фото: 55.mvd.ru (иллюстрация)

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