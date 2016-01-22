Омича поймали с бутылкой на улице – грозит 8 лет тюрьмы

По данным следствия, 24 декабря прошлого года в Омске сотрудники ППС задержали гражданина за распитие пива на улице. Уже в отделении мужчина пытался дать взятку в размере двух тысяч рублей правоохранителям, чтобы те не составляли административный протокол по статье «распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных законом». За правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей.