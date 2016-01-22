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Охранник супермаркета свернул шею подростку, заподозрив его в краже

22 января 2016, 17:57
Избиение юноши.

Охранник супермаркета «Пятерочка» в Москве Борис Г. подозревается в жестоком избиении 17-летнего Ивана Ч. Согласно предварительным данным, работник магазина заподозрил юношу в совершении кражи товаров, после чего схватил шею подростка и начал скручивать до тех пор, пока у молодого человека не пошла кровь из носа.

После инцидента 17-летний окровавленный Иван Ч. был выставлен из магазина, он самостоятельно добрался до ближайшего медицинского учреждения.

По факту нанесения телесных повреждений в полиция поступила телефонограмма, у пострадавшего был констатирован перелом 4-5 шейных позвонков, множественные ушибы и перелом нома, сообщает LifeNews со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудниками УВД по Северо-Восточному району Москвы была начата проверка, проводится опрос участников и свидетелей инцидента.

По некоторым данным поводом для избиения подростка послужила бутылка ликера стоимостью тысячу рублей. Происходящее удалось заснять на камеру другу пострадавшего, который наблюдал за данным инцидентом через экран мобильного телефона. На данный момент запись для изучения передана в полицию.



Охранник, комментируя произошедший инцидент, отметил, что он заметил попытку совершения кражи и просто выполнял свою работу.


Фото: скриншот из видео

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