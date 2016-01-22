Охранник супермаркета свернул шею подростку, заподозрив его в краже

Охранник супермаркета «Пятерочка» в Москве Борис Г. подозревается в жестоком избиении 17-летнего Ивана Ч. Согласно предварительным данным, работник магазина заподозрил юношу в совершении кражи товаров, после чего схватил шею подростка и начал скручивать до тех пор, пока у молодого человека не пошла кровь из носа.