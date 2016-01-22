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Ограбление клуба в Омске: убит охранник, похищено 170 тысяч рублей

22 января 2016, 13:59
Финансовые трудности бывшего полицейского.

В Омске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего полицейского-водителя батальона ППС. Виктор Баклин обвиняется в совершении преступления по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем».

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что 24 июня в 23:00 подозреваемый пришел в лотерейный центр «Победа» на проспекте Карла Маркса с ножом и бутылкой с зажигательной смесью, чтобы украсть деньги. Мужчина сел играть за компьютер, выжидая, пока в зале останется один охранник. Обвиняемый напал на 27-летнего гражданина и несколько раз ударил его ножом в шею и живот. Мужчина пытался спастись и выбежал на улицу, где скончался. Баклин, по версии следствия, прекратив преследование, вернулся в заведение, напал на кассиров и похитил 172 тысячи рублей, после этого скрылся, не успев поджечь игорный клуб.

В полиции составили фоторобот подозреваемого. Благодаря ему установили его личность. Мужчину задержали в пригороде Омска, он прятался в лесу. Впоследствии полицейского уволили из органов. Позже обвиняемый пояснил, что продолжительное время играл в игровые автоматы, поэтому имел финансовые трудности. Убивать человека он не хотел, а ударил ножом из-за злости по поводу проигрыша. Собственно, проигранное он и хотел вернуть.



Следствием собрано достаточно доказательств. В связи с этим уголовное дело после составления обвинительного заключения направят прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд.

Фото: скриншот из видео

#Новости#Криминал#Происшествия
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