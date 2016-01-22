Ограбление клуба в Омске: убит охранник, похищено 170 тысяч рублей

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что 24 июня в 23:00 подозреваемый пришел в лотерейный центр «Победа» на проспекте Карла Маркса с ножом и бутылкой с зажигательной смесью, чтобы украсть деньги. Мужчина сел играть за компьютер, выжидая, пока в зале останется один охранник. Обвиняемый напал на 27-летнего гражданина и несколько раз ударил его ножом в шею и живот. Мужчина пытался спастись и выбежал на улицу, где скончался. Баклин, по версии следствия, прекратив преследование, вернулся в заведение, напал на кассиров и похитил 172 тысячи рублей, после этого скрылся, не успев поджечь игорный клуб.