Ограбление клуба в Омске: убит охранник, похищено 170 тысяч рублей

В Омске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего полицейского-водителя батальона ППС. Виктор Баклин обвиняется в совершении преступления по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем».
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В полиции составили фоторобот подозреваемого. Благодаря ему установили его личность. Мужчину задержали в пригороде Омска, он прятался в лесу. Впоследствии полицейского уволили из органов. Позже обвиняемый пояснил, что продолжительное время играл в игровые автоматы, поэтому имел финансовые трудности. Убивать человека он не хотел, а ударил ножом из-за злости по поводу проигрыша. Собственно, проигранное он и хотел вернуть.
Следствием собрано достаточно доказательств. В связи с этим уголовное дело после составления обвинительного заключения направят прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд.
Фото: скриншот из видео