На МКС сломалась система очистки воздуха - требуется выход в космос

На международной космической станции вышел из строя контроллер вентилятора мотора, который отвечает за удаление углекислого газа. Однако следует отметить, что на МКС работает три таких системы, две из которых американских и одна российская, поэтому для экипажа нет угрозы. Выход в открытый космос для проведения ремонтных работ планируется осуществить на следующей неделе, сообщает « Интерфакс ».