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На МКС сломалась система очистки воздуха - требуется выход в космос

22 января 2016, 16:32
Крупная авария.

На МКС произошла серьезная авария – вышла из строя система удаления углекислого газа. Произошло это в американском сегменте станции.

На международной космической станции вышел из строя контроллер вентилятора мотора, который отвечает за удаление углекислого газа. Однако следует отметить, что на МКС работает три таких системы, две из которых американских и одна российская, поэтому для экипажа нет угрозы. Выход в открытый космос для проведения ремонтных работ планируется осуществить на следующей неделе, сообщает «Интерфакс».

Серьезная авария случается на МКС уже не впервой. В ноябре прошлого года на международной космической станции случилось короткое замыкание, из-за которого отказала часть электропитания.

Аналогичная неисправность уже возникала в августе 2015 года, в том случае остановку функционирования системы циркуляции воздуха и других систем жизнеобеспечения спровоцировала неисправность, возникшая в системе электроснабжения все в том же американском сегменте.


Фото: иллюстрация

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