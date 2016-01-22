Морозы в 35 градусов отступают: в Омск идет потепление

По данным Gismeteo, сегодня, 22 января, температура воздуха днем составит -15 градусов, к вечеру опустится до -19. В выходные сильно погода не изменится, правда, будет пасмурно: 23 января ночью столбик термометра опустится до -22 градусов, днем – -17 градусов, 24 января ночью – -18, днем – -15. Ощутимое потепление начнется с понедельника. Так, уже во вторник дневная температура составит -10 градусов.

