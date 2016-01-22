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Морозы в 35 градусов отступают: в Омск идет потепление

22 января 2016, 09:46
Погода на выходные.

После Крещенских морозов в Омске снова установится более менее приемлемая температура. Горожане могут воспользоваться благоприятными погодными условиями и, например, посетить ледовые городки, пока они еще открыты.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице -22 градуса. Днем погода будет ясной и холодной, температура воздуха составит -12...-17 градусов, местами -22 градуса, без осадков. В выходные, 23 и 24 января, сохранится преимущественно морозная погода.

По данным Gismeteo, сегодня, 22 января, температура воздуха днем составит -15 градусов, к вечеру опустится до -19. В выходные сильно погода не изменится, правда, будет пасмурно: 23 января ночью столбик термометра опустится до -22 градусов, днем – -17 градусов, 24 января ночью – -18, днем – -15. Ощутимое потепление начнется с понедельника. Так, уже во вторник дневная температура составит -10 градусов.

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