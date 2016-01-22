Китайцы привезли в Россию дешевый внедорожник

На сегодняшний день китайский автопроизводитель Chery представлен на российском рынке восемью моделями, во второй половине года планируется введение и девятой - Tigga 3, если не помешает кризис. Данная машина является «младшим братом» Chery Tiggo FL, но неизвестно выступит ли новинкой этому внедорожнику или составит ему компанию на рынке.