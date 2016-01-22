Китайцы привезли в Россию дешевый внедорожник

На падающем сегодня автомобильном российском рынке многие компании стараются привлечь внимание интересными предложениями. В этом отношении сложно переплюнуть китайскую Chery, которая предложила внедорожник Tiggo FL за 599 тысяч рублей.
Причем стоит учесть, что в базовую комплектацию автомобиля входит парктроник, кондиционер, ABS, две подушки безопасности, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, сигнализация и подогрев сидений, сообщают российские СМИ.
Запущенная китайским автопроизводителем акция распространяется лишь на Tiggo FL, которые были выпущены в 2014-2015 годах с агрегатом объемом 1,8 литра и мощность 132 лошадиные силы.
На сегодняшний день китайский автопроизводитель Chery представлен на российском рынке восемью моделями, во второй половине года планируется введение и девятой - Tigga 3, если не помешает кризис. Данная машина является «младшим братом» Chery Tiggo FL, но неизвестно выступит ли новинкой этому внедорожнику или составит ему компанию на рынке.
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