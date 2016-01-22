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Эпидемия свиного гриппа: 27 смертельных случаев, надевайте маски

22 января 2016, 15:27
Превышение эпидемиологического порога.

В России в январе 2016 года от гриппа штамма A(H1N1), известного как «свиной грипп», скончалось уже 27 человек. Об этом сообщает «МИР24».

Эпидемиологический порог превышен в 13 регионах. Смертельные случаи зафиксированы в Адыгее, Новом Уренгое, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ростовской области.

Ранее портал Gorod55.ru сообщал о двух смертях в Омской области. В обоих случая лабораторно подтвержден диагноз «грипп», вызванный штаммом A(H1N1).

Ранее: Свиной грипп: омичам советуют избегать толпы и ходить в маске

В российском Роспотребнадзоре надеются, что пик эпидемии будет пройден уже в этом месяце.

Омское управление Роспотребнадзора 17 января сообщало, что в нашем регионе отмечается неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю к врачам обратилось 8415 человек, в том числе около 6000 детей до 14 лет.

#Новости#Здоровье#Общество
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