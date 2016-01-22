Доллар 40 рублей и расти не будет

На фоне обвала курса российской национальной валюты в Москве активно ищут меры по остановке этого процесса. В частности, в Совете Федерации предложили ввести фиксированный курс. Об этом сообщает
Доллар около 40 рублей – именно такой курс российской валюты первый заместитель председателя Совфеда Сергей Калашников считает приемлемым, исходя из реальной покупательской стоимости на внутреннем рынке.
Конечно, при фиксации курса не избежать расширения черного рынка валютных операций, но, как считают в Совфеде, это не самая большая проблема для российской экономики. Гораздо более серьезной являются действия валютных спекулянтов на бирже.
Накануне, 21 января, курс доллара достиг отметки в 85 рублей, а евро добралось до 93-х. Курс ЦБ России на 22 января выставлен следующий: доллар 83,59, евро 91,18.
Нефть пока торгуется на уровне 29,51 доллара за баррель.