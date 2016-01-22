Дмитрий Медведев посетил АвтоВАЗ и прокатился на «Пуме»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 января посетил завод «АвтоВАЗ» в Тольятти и прокатился на «Пуме» - новом кроссовере «Lada XRay» хищного цвета.
Визит федерального чиновника в Тольятти был связан с совещанием о текущем состоянии автомобильной промышленности и основных направлениях стратегии её развития на период до 2025 года, сообщает пресс-служба администрации правительства РФ.
Перед совещанием Медведев посетил цеха производства моторов и сборки готовой продукции, а также прокатился по территории завода на автомобиле «Lada XRay» цвета «пума». Премьер назвал машину «комфортной и современной».
Фото: government.ru