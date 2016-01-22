Что делать сейчас со свободными рублями?

Стоит ли сейчас покупать валюту за рубли? Какую именно? При каком курсе стоит прекратить покупку валюты?
Возможно, сейчас лучше просто потратить рубли на товары, которые еще не очень подорожали?
А может быть, напротив, самое время сбрасывать доллары и евро?
Директор филиала «БКС Премьер» в Омске Ирина Махова:
Что делать с рублями, зависит от целей ее владельца. Для целей сохранения накоплений рекомендованная формула сбережений – 60 % в рублях, 40 % в валюте. Если это не сделано ранее, то текущий курс валюты для покупки достаточно высок. Я бы рекомендовала имеющиеся средства оставить в рублях, а новые денежные поступления переводить в валюту и уже за счет новых денег довести распределение до 60/40. Это позволит усреднить курс покупки валюты, т. к. новые поступления чаще всего растянуты по времени.
На текущий момент курс рубля очень зависит от цен на нефть. Прекращать покупать валюту стоит тогда, когда нефть прекратит падать и войдет в зону консолидации, это первый признак возможного разворота тенденции.
С точки зрения инвестирования покупка товара – худший вариант вложения средств. Это показал декабрь 2014 года. После покупки в магазине товар сразу теряет в стоимости 20-30 %.
Самый лучший вариант, на мой взгляд, это покупка акций экспортеров, т. к. первыми бенефициарами от текущей девальвации рубля будут именно они, ввиду того что выручку они получают в валюте, а расходы несут в рублях, следовательно, чистая маржа у них значительно вырастет по итогам отчетного периода. В то же время на котировках таких компаний данный фактор пока не отобразился. К ним относятся «Алроса», «ЛУКойл», Газпром, «Роснефть», «ФосАгро» и др.
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