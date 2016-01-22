Что делать сейчас со свободными рублями?

Директор филиала «БКС Премьер» в Омске Ирина Махова:

Что делать с рублями, зависит от целей ее владельца. Для целей сохранения накоплений рекомендованная формула сбережений – 60 % в рублях, 40 % в валюте. Если это не сделано ранее, то текущий курс валюты для покупки достаточно высок. Я бы рекомендовала имеющиеся средства оставить в рублях, а новые денежные поступления переводить в валюту и уже за счет новых денег довести распределение до 60/40. Это позволит усреднить курс покупки валюты, т. к. новые поступления чаще всего растянуты по времени.

