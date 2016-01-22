7 лучших итальянских короткометражек в киноцентре «Вавилон»

Режиссер: Флавио Коста

В ролях: Йосафат Ваньи, Валерио Малорни, Луиджи Моретти, Паоло Риччи, Карло

Фабьяно, Аннамария Фиттипалди, Микеле Фаццита

Франческо и Лука — два бывших одноклассника — встречаются через много лет после окончания школы на перекрестке. Лука сводит концы с концами, работая на двух работах, Франческо стал попрошайкой, который просит милостыню на улице. Но все не так, как может показаться на первый взгляд.



Реквием

Италия, 2013, 20 мин.