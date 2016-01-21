ВВС США направлены на юг от границ РФ – подготовка к военным действиям

Пентагону дано разрешение на нанесение авиаударов на территории Афганистана от администрации американского лидера Барака Обамы.
Таким образом, ВВС США направятся в Афганистан для нанесения ударов по позициям боевиков ИГИЛ, которые допускаются в трех случаях: для помощи афганским военным, для защиты иностранных граждан, а также для борьбы с террористической группировкой «Аль-Каида», сообщает американское издание
По данным издания на данный момент в Афганистане проходят боевые действия между группировками ИГ и «Талибан», которые противостоят как друг другу, так и правительственным вооруженным силам.
Ранее, 13 января, президент США обратился к Конгрессу с предложением разрешить использование ВС США для борьбы с группировкой ИГИЛ. Барак Обама отметил, что уничтожение терроризма – важная задача, направленная на сохранение системы международной безопасности, которая сложилось после Второй мировой войны.
В начале декабря стало известно, что часть 4-х восточных провинций Афганистана были захвачены ориентировочно 1,6 тысяч боевиков, которые присягнули на верность ИГИЛ. Успешное продвижение террористов в Афганистане связывается с выводом американских и британских вооруженных сил с территории государства, а также расколом движения «Талибан».
Деятельность группировок ИГ, «Талибан», «Аль-Каида» запрещена на территории России.
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