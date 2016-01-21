ВВС США направлены на юг от границ РФ – подготовка к военным действиям

Таким образом, ВВС США направятся в Афганистан для нанесения ударов по позициям боевиков ИГИЛ, которые допускаются в трех случаях: для помощи афганским военным, для защиты иностранных граждан, а также для борьбы с террористической группировкой «Аль-Каида», сообщает американское издание The Washington Post , со ссылкой на чиновников военного ведомства США.