В Южной Америке найдены останки гигантского существа

37-метровое существо, древний обитатель планеты, обнаружено в Южной Америке. Об этом заявили палеонтологи, которые проводили раскопки в Южной Патагонии (Аргентина).
Найденный гигантский динозавр оказался самым древним – длина его скелета составила 37 метров, вес – около 48 тонн. Примерно также весит большой горбатый кит.
Сначала особь отнесли к роду Notocolossus gonzalezparejasi, жившему на планете около 86 миллионов лет назад, но затем оказалось что останки гораздо старше. Им 100 миллионов лет. Вид динозавра также пока точно не определен.
Особенность скелета в том, что кости динозавра изнутри полные – при сохранении твердости их вес заметно меньше.
Фото и материалы: post-gazette.com