В Омске жена погибшего под башенным краном получила 2,3 миллиона





По закону иждивенцам лиц, погибших во время аварии на опасном объекте, полагается страховая компенсация в размере 2 миллионов рублей, а также расходы на погребение до 25 тысяч рублей. Вред, причиненный имуществу, компенсируется в размере до 360 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей – для юридических. В случае если опасный объект не был застрахован, выплата осуществляется из компенсационного фонда НССО.