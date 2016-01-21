В Омске жена погибшего под башенным краном получила 2,3 миллиона

В Омске страховая компания выплатила более 2,3 миллиона рублей иждивенцу погибшего под башенным краном мужчины. На данный момент ожидается поступление письменных заявлений и документов, необходимых для осуществления компенсационных выплат.
Национальный союз страховщиков ответственности выплатил 2 миллиона рублей вдове водителя ГАЗ-2752, который скончался в результате падения на машину башенного крана на улице Жукова, за причинение вреда жизни и 306 тысяч – за поврежденный транспорт. Перед этим женщина обратилась к страховщикам с заявлением о компенсационной выплате и пакетом документов, необходимых для ее осуществления, сообщила пресс-служба ВСС, РСА и НССО.
После проведенного технического расследования причин и обстоятельств аварии происшествие признали страховым случаем. Владельца крана ранее признали банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) вопреки нормам законодательства заключен не был.
Напомним, 26 октября примерно в 17:00
По закону иждивенцам лиц, погибших во время аварии на опасном объекте, полагается страховая компенсация в размере 2 миллионов рублей, а также расходы на погребение до 25 тысяч рублей. Вред, причиненный имуществу, компенсируется в размере до 360 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей – для юридических. В случае если опасный объект не был застрахован, выплата осуществляется из компенсационного фонда НССО.