Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске жена погибшего под башенным краном получила 2,3 миллиона

21 января 2016, 15:56
Потерпевшая написала заявления и собрала документы.

В Омске страховая компания выплатила более 2,3 миллиона рублей иждивенцу погибшего под башенным краном мужчины. На данный момент ожидается поступление письменных заявлений и документов, необходимых для осуществления компенсационных выплат.

Национальный союз страховщиков ответственности выплатил 2 миллиона рублей вдове водителя ГАЗ-2752, который скончался в результате падения на машину башенного крана на улице Жукова, за причинение вреда жизни и 306 тысяч – за поврежденный транспорт. Перед этим женщина обратилась к страховщикам с заявлением о компенсационной выплате и пакетом документов, необходимых для ее осуществления, сообщила пресс-служба ВСС, РСА и НССО.

После проведенного технического расследования причин и обстоятельств аварии происшествие признали страховым случаем. Владельца крана ранее признали банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) вопреки нормам законодательства заключен не был.

Напомним, 26 октября примерно в 17:00 конструкция рухнула на два автомобиля, ГАЗ «Соболь» и Toyota RAV4. В иномарке находились четыре человека, трое из них погибли. Из второй машины вытащили водителя с тяжелыми травмами и отправили в больницу. К сожалению, он скончался. Пострадал и крановщик, тогда его госпитализировали в БСМП-1 также в тяжелом состоянии.



По закону иждивенцам лиц, погибших во время аварии на опасном объекте, полагается страховая компенсация в размере 2 миллионов рублей, а также расходы на погребение до 25 тысяч рублей. Вред, причиненный имуществу, компенсируется в размере до 360 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей – для юридических. В случае если опасный объект не был застрахован, выплата осуществляется из компенсационного фонда НССО.

#Новости#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20