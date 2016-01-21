В Омске откроется новый парк с самолетом

У парка непростая история. Официально он не был признан сквером и землю собирались отдать под постройку многоквартирного дома. Споры по данному поводу шли несколько лет. Однако в 2014 году одобрили предложение Кокорина по переводу территории в рекреационную зону Р1, где запрещено любое строительство. В 2015-м изменения приняли и депутаты горсовета, а уже в октябре участок получил официальный статус и имя – сквер Героев-авиаторов.