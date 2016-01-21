В Омске откроется новый парк с самолетом

В Омске собираются благоустроить сквер Героев-авиаторов, спасенный от застройки. На участке планируется вырубить аварийные деревья, посадить крупномеры, в частности березы, а рядом с танком поставить самолет.
Накануне представители власти, депутат Валерий Кокорин и жители Авиагородка встретились, чтобы обсудить будущее сквера, который находится между домами № 1, 1а, 4, 5 и 6. В течение многих лет его называли «сквером у танка», сообщил пресс-секретарь строительной компании «АСК».
У парка непростая история. Официально он не был признан сквером и землю собирались отдать под постройку многоквартирного дома. Споры по данному поводу шли несколько лет. Однако в 2014 году одобрили предложение Кокорина по переводу территории в рекреационную зону Р1, где запрещено любое строительство. В 2015-м изменения приняли и депутаты горсовета, а уже в октябре участок получил официальный статус и имя – сквер Героев-авиаторов.
В 2016 году для зеленой зоны нашелся хозяин – управление дорожного хозяйства и благоустройства. Затем первый заместитель главы администрации Кировского округа Сергей Воротников рассказал о концепции благоустройства округа и представил эскизный проект. По нему работы в сквере разделены на несколько этапов: санитарная очистка, озеленение, мощение дорожек и благоустройство. Также в перспективах компании «АСК» – установка малых архитектурных форм и лавочек.
Со своейстороны жители городка пообещали подготовить и направить в УДХБ свои предложения, основываясь на эскизном проекте сквера. Вдобавок они обратятся в омский аэропорт и летно-технический колледж с просьбой предоставить старый самолет для установки его в сквере.
В будущем организация собирается перейти к благоустройству озера в Авиагородке. Объект хотят поставить на баланс города и найти ему хозяина, а потом превращать его в хорошую зону отдыха, пояснил Валерий Кокорин.
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