В Омске ограничили скорость у Ленинградского моста и поставили камеры

Заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец сообщил порталу Gorod55.ru, что установка знака проводилась не за счет мэрии. С департаментом эти действия не согласовывались.



В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области информацию о новом знаке подтвердили. Специалист пояснил, что его установили на участке перед поворотом с моста на улицу 3-ю Островскую. Теперь там работают камеры фотофиксации.