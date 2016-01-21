В Омске ограничили скорость у Ленинградского моста и поставили камеры

В омском паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» пользователь опубликовал фотографию с новым дорожным знаком, ограничивающим скорость до 40 километров в час у Ленинградского моста со стороны Левого берега.
Заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец сообщил порталу Gorod55.ru, что установка знака проводилась не за счет мэрии. С департаментом эти действия не согласовывались.
В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области информацию о новом знаке подтвердили. Специалист пояснил, что его установили на участке перед поворотом с моста на улицу 3-ю Островскую. Теперь там работают камеры фотофиксации.
Напомним, новые стационарные комплексы фиксации нарушений ПДД недавно установили на улицах Заозерной в районе пересечения с ул. 10-й Заозерной, Кондратюка в районе дома № 109, 21-й Амурской в районе дома № 26.