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В Омске ограничили скорость у Ленинградского моста и поставили камеры

21 января 2016, 17:58
Новый знак на повороте.

В омском паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» пользователь опубликовал фотографию с новым дорожным знаком, ограничивающим скорость до 40 километров в час у Ленинградского моста со стороны Левого берега.

Заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец сообщил порталу Gorod55.ru, что установка знака проводилась не за счет мэрии. С департаментом эти действия не согласовывались.

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области информацию о новом знаке подтвердили. Специалист пояснил, что его установили на участке перед поворотом с моста на улицу 3-ю Островскую. Теперь там работают камеры фотофиксации.


Напомним, новые стационарные комплексы фиксации нарушений ПДД недавно установили на улицах Заозерной в районе пересечения с ул. 10-й Заозерной, Кондратюка в районе дома № 109, 21-й Амурской в районе дома № 26.


Верхнее фото: архив портала Gorod55.ru
Фото в тексте: vk.com/chp55

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