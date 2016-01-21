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Циркумцизия. 3:0 в вашу пользу!

21 января 2016, 11:15
Циркумцизия. 3:0 в вашу пользу!

Отвечая на вопросы о процедуре циркумцизии (обрезания крайней плоти у мужчин), врачи-урологи говорят о 3 положительных эффектах:
- профилактике заболеваний мочеполовой системы у мужчин,
- продлении времени сексуального контакта,
- лечении фимозов (сужение отверстия крайней плоти).

Так ли это?



Вячеслав Валентинович Бзыкин, врач-уролог, хирург высшей категории медицинского центра «Класс Клиник» в Омске:

- Циркумцизию часто проводят по медицинским показаниям: среди наиболее распространенных лидируют разного рода фимозы, рецидивирующие баланопоститы. Также подобная процедура осуществляется для устранения преждевременной эякуляции, поскольку у постоянно открытой головки пениса снижается чувствительность, что способствует удлинению сексуального контакта почти втрое. Процедура обрезания является и профилактической мерой против патологий вроде баланопостита, онкологии полового члена.

Болезненна ли эта процедура?


- В медицинском центре «Класс Клиник» операция по обрезанию осуществляется хирургическим методом, без наркоза, под местной анестезией, с использованием аппарата «Сургитрон». Применение этого метода улучшает заживление тканей и уменьшает длительность послеоперационного периода. В среднем он составляет 7–14 дней.

Необходима ли подготовка к циркумцизии?

- Безусловно. Необходимо пройти обследование у уролога, для некоторых пациентов возможно направление на анализы. После этого с учетом индивидуальных особенностей обратившегося назначается дата проведения процедуры. Поэтому рекомендую планировать данную процедуру заранее, особенно мужчинам, работающим вахтовым методом.

В Омске процедура циркумцизии проводится в отделении амбулаторной хирургии медицинского центра «Класс Клиник». В январе на нее действует скидка 25%*!

В отделении амбулаторной хирургии «Класс Клиник» также успешно проводят операции с использованием прогрессивных радиоволновых технологий:
- по удалению папиллом, атером, липом, кондилом, гигром;
- хирургическое лечение вросшего ногтя;
- иссечение грубых келоидных рубцов.

Радиоволновый метод является эффективным и щадящим. Во время манипуляции разрушаются только патологические клетки, что позволяет избежать рубцов. Процедуры с его использованием безболезненны.

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