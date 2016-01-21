Циркумцизия. 3:0 в вашу пользу!

- Циркумцизию часто проводят по медицинским показаниям: среди наиболее распространенных лидируют разного рода фимозы, рецидивирующие баланопоститы. Также подобная процедура осуществляется для устранения преждевременной эякуляции, поскольку у постоянно открытой головки пениса снижается чувствительность, что способствует удлинению сексуального контакта почти втрое. Процедура обрезания является и профилактической мерой против патологий вроде баланопостита, онкологии полового члена.