Тотальная эвакуация машин в центре Омска – вынужденные меры

Омские водители, которые «неудачно» припаркуются у ледового городка «Беловодье» возле Ленинградского моста, скорее всего, найдут свои автомобили на штрафстоянке.
Вблизи профилактория «Восход», на территории которого находится «Беловодье», сотрудникам ГИБДД помогут регулировать движение эвакуаторы. Четыре машины теперь ежедневно дежурят на подъездных путях и автомобильной парковке. Техника оперативно убирает неудачно припаркованные машины, передает
Сотрудники полиции планируют предотвратить повторение транспортного коллапса недельной давности. Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что в прошлый вторник из-за наплыва посетителей в ледовый городок в Омске