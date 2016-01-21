Тотальная эвакуация машин в центре Омска – вынужденные меры

Сотрудники полиции планируют предотвратить повторение транспортного коллапса недельной давности. Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что в прошлый вторник из-за наплыва посетителей в ледовый городок в Омске образовались 8-бальные заторы . Практически весь Ленинградский мост стоял, скорость движения составляла менее 5 километров в час.