Tele2 подводит итоги развития сети дистрибуции в 2015 году

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги развития сети фирменной дистрибуции в 2015 году. Оператор расширил сеть фирменной розницы, открыв девять салонов связи в Омске и три – в районных центрах Омской области.
В областном центре новые салоны связи начали работать по адресам пр. Карла Маркса, д. 10, ул. Лобкова д. 4/1, ул. Интернациональная, д. 43, 1-я Казахстанская д. 1а, ул. 70 лет Октября, д. 25/1, пр. Мира, д. 17/2, пр. Мира д. 60/1, ул. Нефтезаводская, д. 32Д. Для жителей районов Омской области подключиться к сети оператора и получить профессиональные консультации по абонентскому обслуживанию стало проще в Павлоградском, Оконешниковском и Муромцевском районах. Супермаркеты связи были открыты по адресам: Павлоградка, ул. Ленина, д. 47, Оконешниково, ул. Коммунистическая, д. 6/3 и Муромцево, ул. Ленина, д. 127.
Таким образом, в декабре 2015 года общее количество салонов связи Tele2 в Омской области достигло 70. Сорок один салон связи расположен в Омске, а двадцать девять – в районных центрах области. Во всех новых фирменных салонах связи можно не только комфортно и быстро стать абонентом Tele2, в том числе – перейти в сеть оператора с сохранением номера, но и получить консультацию по всем возникшим вопросам. В салонах связи Tele2 представлены цифровая техника, аксессуары для мобильных телефонов, а также фирменные 3G-модемы и роутеры.
Tele2 в 2015 году также активно развивала альтернативный канал продаж. Во втором квартале прошлого года началось сотрудничество с «Омской городской службой аварийных комиссаров», а с начала третьего квартала компания возобновила контракт с федеральным сотовым «Евросеть». В третьем квартале компания начала работать с ООО «Ростелеком – Розничные Системы», которое открыло 35 точек продаж в областном центре. Общее количество точек продаж стартовых комплектов и карт экспресс-оплаты Tele2 на территории региона в настоящее время превышает 1500.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«Доступность наших услуг для действующих и потенциальных абонентов, а также поддержание высокого уровня абонентского обслуживания являются приоритетными задачами Tele2 в регионе. Мы верим, что новые фирменные салоны связи будут полностью соответствовать ожиданиям посетителей и помогут им комфортно и быстро решить любые вопросы по обслуживанию в нашей компании. Развитие альтернативной розницы при этом будет способствовать повышению доступности простых и выгодных тарифов на услуги связи для омичей и жителей Омской области».
*Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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