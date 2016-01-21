Tele2 подводит итоги развития сети дистрибуции в 2015 году

Таким образом, в декабре 2015 года общее количество салонов связи Tele2 в Омской области достигло 70. Сорок один салон связи расположен в Омске, а двадцать девять – в районных центрах области. Во всех новых фирменных салонах связи можно не только комфортно и быстро стать абонентом Tele2, в том числе – перейти в сеть оператора с сохранением номера, но и получить консультацию по всем возникшим вопросам. В салонах связи Tele2 представлены цифровая техника, аксессуары для мобильных телефонов, а также фирменные 3G-модемы и роутеры.