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Путин напомнил россиянам о Берии

21 января 2016, 07:57
Здесь только один хорошо работал…

Накануне, глава государства высказал свое мнение, связанное с анонимными сообщениями, которые поступают через интернет. Президент Путин считает, что жалобы на работу различных организаций, поступающие в виде электронных сообщений, должны быть подписаны. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Если у человека есть какая-то позиция, какие-то претензии, пусть он скажет, назовёт себя. Иначе это не претензии и не жалобы, это анонимка. Здесь только один проверяющий хорошо работал – Лаврентий Павлович Берия», - заявил Путин.

Ранее Конституционный суд признал, что можно не раскрывать личность того, кто направил жалобу на гражданина или юридическую организацию.

Лаврентий Берия известен в истории России, как глава НКВД, которого после смерти Сталина обвинили в организации массовых репрессий в стране.



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