Путин напомнил россиянам о Берии

Накануне, глава государства высказал свое мнение, связанное с анонимными сообщениями, которые поступают через интернет. Президент Путин считает, что жалобы на работу различных организаций, поступающие в виде электронных сообщений, должны быть подписаны. Об этом сообщает «
«Если у человека есть какая-то позиция, какие-то претензии, пусть он скажет, назовёт себя. Иначе это не претензии и не жалобы, это анонимка. Здесь только один проверяющий хорошо работал – Лаврентий Павлович Берия», - заявил Путин.
Ранее Конституционный суд признал, что можно не раскрывать личность того, кто направил жалобу на гражданина или юридическую организацию.
Лаврентий Берия известен в истории России, как глава НКВД, которого после смерти Сталина обвинили в организации массовых репрессий в стране.