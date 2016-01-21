Путин напомнил россиянам о Берии

«Если у человека есть какая-то позиция, какие-то претензии, пусть он скажет, назовёт себя. Иначе это не претензии и не жалобы, это анонимка. Здесь только один проверяющий хорошо работал – Лаврентий Павлович Берия», - заявил Путин.