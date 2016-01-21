Пожар на Левом берегу в Омске – горит торговый павильон на остановке

В социальных сетях омичи сообщают о пожаре в Кировском округе. На этот раз горит павильон с выпечкой «Домашняя кулинария», расположенный на остановке общественного транспорта. Судя по снимкам, сделанным пользователями, на месте уже работают спецтехника и сотрудники МЧС.