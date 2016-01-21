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Пожар на Левом берегу в Омске – горит торговый павильон на остановке

21 января 2016, 11:29
Три цистерны с водой на месте.

В социальных сетях омичи сообщают о пожаре в Кировском округе. На этот раз горит павильон с выпечкой «Домашняя кулинария», расположенный на остановке общественного транспорта. Судя по снимкам, сделанным пользователями, на месте уже работают спецтехника и сотрудники МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что на улице 70 лет Октября,24 действительно произошло возгорание в павильоне. О происшествии сообщили в 10:08. К месту выехали 3 цистерны.



Напомним, во вторник, 19 января, в Центральном округе произошло крупное возгорание в автоцентре на улице 19-й Амурской. Пожар удалось потушить силами 81 человека и 17 единиц техники.

Фото: vk.com/chp55

#Новости#Происшествия
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