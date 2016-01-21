Пожар на Левом берегу в Омске – горит торговый павильон на остановке

В социальных сетях омичи сообщают о пожаре в Кировском округе. На этот раз горит павильон с выпечкой «Домашняя кулинария», расположенный на остановке общественного транспорта. Судя по снимкам, сделанным пользователями, на месте уже работают спецтехника и сотрудники МЧС.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что на улице 70 лет Октября,24 действительно произошло возгорание в павильоне. О происшествии сообщили в 10:08. К месту выехали 3 цистерны.
Напомним, во вторник, 19 января,