Повышение стоимости ОСАГО в 8 раз на территории РФ

НААЦ (Независимый актуарный информационно-аналитический центр) по заказу РСУ (Российский союз автостраховщиков) оценил возможные изменения коэффициентов в ОСАГО, которые будут вычисляться в зависимости от количества нарушений ПДД, сообщает издание «
В августе 2015 года о разработке подобных коэффициентов было объявлено правительством. Данное предложение было включено в направленный на снижение смертности план мероприятий, утвержденный Дмитрием Медведевым. Доклад по данному вопросу должен быть подготовлен Центробанком и МВД в I квартале нынешнего года.
На сегодняшний день расчет стоимости ОСАГО осуществляется из базового тарифа (3 432 - 4 118) с учетом ряда коэффициентов, которые учитывают мощность двигателя транспортного средства, возраст и стаж водителя, регион. Помимо этого, на цену обязательного страхования влияет и коэффициент «бонус-малус», по которому аккуратные водители получают скидки, виновники ДТП, наоборот, платят больше. Но представителями НААЦа отмечается, что повышение для последних является не существенным.
НААЦ предлагается два варианта определения будущего коэффициента. Первое – учет всех нарушений за год, при наличии от 5 до 10 стоимость полиса ОСАГО может увеличиться в 1,86 раза, от 10 до 15 – в 2,06 раза, от 15 до 20 – в 2,26 раза, более 35 – 3,06 раза.
Согласно второму варианту, новый коэффициент может рассчитываться лишь по серьезным нарушениям. В докладе НААЦ указаны проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, пересечение стоп-линии, но в данный перечень, например, не попало вождение в состоянии алкогольного опьянения. При таком расчете, за пять нарушений коэффициент будет равен 3,12, максимальное значение (от 20 нарушений) поднимет его значение до 8,29.
Преимуществом последнего подхода является тот факт, что коэффициент будет влиять лишь на злостных нарушителей, особо не влияя на среднюю стоимость ОСАГО, считаю в НААЦ.
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