Повышение стоимости ОСАГО в 8 раз на территории РФ

Согласно второму варианту, новый коэффициент может рассчитываться лишь по серьезным нарушениям. В докладе НААЦ указаны проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, пересечение стоп-линии, но в данный перечень, например, не попало вождение в состоянии алкогольного опьянения. При таком расчете, за пять нарушений коэффициент будет равен 3,12, максимальное значение (от 20 нарушений) поднимет его значение до 8,29.