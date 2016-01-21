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Откровенное видео с Ириной Шейк попало в сеть 18+

21 января 2016, 20:24
Пикантный ролик.

Российская топ-модель Ирина Шейк в очередной раз продемонстрировала свою сногсшибательную фигуру.

На сей раз, Ирина обнажилась в рекламе бренда с мировым именем Givenchy. Опубликованные несколько фотографий и небольшой ролик были сделаны около месяца назад, после чего обрабатывались и подготавливались к релизу – серьезная работа для рекламы известной компании.


Партнером для российской модели в рекламе Givenchy выступил молодой Крис Мур, которому нет еще и 20 лет. На опубликованном Ириной в социальной сети Instagram снимке Шейк прижимается к партнеру по съемкам будучи абсолютной нагой.

Подавляющее большинство пользователей социальной сети с восторгом восприняло появление новых откровенных фотографий Ирины, осыпая модель хвалебными комментариями. Некоторые задаются вопросом, как к подобным фотосессиям относится жених российской модели Брэдли Купер.


Верхнее фото: скриншот из видео
Фото в тексте: instagram.com/irinashayk/

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