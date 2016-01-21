Откровенное видео с Ириной Шейк попало в сеть 18+

На сей раз, Ирина обнажилась в рекламе бренда с мировым именем Givenchy. Опубликованные несколько фотографий и небольшой ролик были сделаны около месяца назад, после чего обрабатывались и подготавливались к релизу – серьезная работа для рекламы известной компании.