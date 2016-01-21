Откровенное видео с Ириной Шейк попало в сеть 18+

Российская топ-модель Ирина Шейк в очередной раз продемонстрировала свою сногсшибательную фигуру.
На сей раз, Ирина обнажилась в рекламе бренда с мировым именем Givenchy. Опубликованные несколько фотографий и небольшой ролик были сделаны около месяца назад, после чего обрабатывались и подготавливались к релизу – серьезная работа для рекламы известной компании.
Партнером для российской модели в рекламе Givenchy выступил молодой Крис Мур, которому нет еще и 20 лет. На опубликованном Ириной в социальной сети Instagram снимке Шейк прижимается к партнеру по съемкам будучи абсолютной нагой.
Подавляющее большинство пользователей социальной сети с восторгом восприняло появление новых откровенных фотографий Ирины, осыпая модель хвалебными комментариями. Некоторые задаются вопросом, как к подобным фотосессиям относится жених российской модели Брэдли Купер.
Верхнее фото: скриншот из видео
Фото в тексте: instagram.com/irinashayk/