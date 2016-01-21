Омский студент заработал 50 тысяч на трансляции пожара через телефон

Во вторник, 19 января, впервые в истории российского телевидения обычный зритель вел прямую трансляцию с места ЧП. Студент Кирилл Курятников в прямом эфире канала LifeNews через мобильный телефон показывал крупный пожар в Омске. Это стало возможным с помощью приложения гражданской журналистики LifeCorr. Благодаря Кириллу вся страна могла наблюдать процесс тушения в режиме онлайн, а сам 20-летний мобильный корреспондент - студент за видео получил суперстипендию - гонорар 50 000 рублей. Читать подробнее здесь .