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Омский студент заработал 50 тысяч на трансляции пожара через телефон

21 января 2016, 10:32
Скачал приложение.

Во вторник, 19 января, впервые в истории российского телевидения обычный зритель вел прямую трансляцию с места ЧП. Студент Кирилл Курятников в прямом эфире канала LifeNews через мобильный телефон показывал крупный пожар в Омске. Это стало возможным с помощью приложения гражданской журналистики LifeCorr. Благодаря Кириллу вся страна могла наблюдать процесс тушения в режиме онлайн, а сам 20-летний мобильный корреспондент - студент за видео получил суперстипендию - гонорар 50 000 рублей. Читать подробнее здесь.

Портал Gorod55.ru ранее сообщал, что в Центральном округе произошел крупный пожар. В Амурском поселке горел автоцентр. К тушению привлекались 17 машин МЧС и 81 человек личного состава.


Фото: lifenews.ru

#Новости#Город#Общество
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